AO - Kraj za Hrvaticu, Sabalenka i Linet u polufinalu!

Peta teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se noćas u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladala hrvatsku igračicu Donu Vekić sa 6:3, 6:2.

Beloruskinja je do četvrtog grend slem polufinala i prvog na Australijan openu došla za sat i 49 minuta. U prvom setu viđena su tri brejka, od čega je dva napravila Sabalenka. Beloruskinja na početku drugog seta pravi dva brejka, da bi 64. igračica sveta u četvrtom gemu uspela da vrati jedan. Ipak, već u narednom gemu Sabalenka ponovo oduzima servis rivalki i do kraja lako dolazi do devete vezane pobede u ovoj godini, u kojoj još nije izgubila set. Protivnica u