Jokić starter na Ol-star meču, Lebron i Janis kapiteni

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić će biti starter u zimu Zapada na predstojećem Ol-star vikendu NBA lige.

Srpski reprezentativac će peti put u karijeri učestvovati u meču „Svih zvezda“, a kapiten njegovog tima će biti Lebron Džejms iz Los Anđeles Lejkersa koji je dobio najviše glasova. Lebronu će to biti rekordno 19. učešće na Ol-star utakmici. Jokić, koji je dvostruki uzastopni MVP lige, ove sezone prosečno beleži 25.1 poen, 11 skokova i 9.9 asistencija. Making his 5th #NBAAllStar appearance... Nikola Jokic of the @nuggets. Drafted as the 41st pick in 2014 out of