Rafael Nadal i misterija: Španac se oglasio posle najnovijih pregleda zbog povrede sa Australijan opena i zabrinuo navijače

RAFAEL Nadal je učešće na Australijan openu završio već u drugom. Bolji od Španca bio je Mekenzi Mekdonald, a "bik sa Majorke" je u tom meču povredio levu preponu.

Tanjug/Ap On je danas obavio dodatne preglede u Barselone i oglasio se na Tviteru i otkrio kako je stanje sa povredom. - Danas sam bio u teniskoj klinici u Barseloni gde sam obavio neke analize. Rezultati iz Melburna su potvrđeni, a rokovi oporavka ostali su isti. Utvrđene su metode lečenja. Za tri nedelje ćemo da uradimo nove testove kako bismo videli napredak - napisao je Nadal. Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas