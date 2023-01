Cicipas ima razloga da se plaši Novaka: Đoković je neprikosnoven, ove brojke to dokazuju

NOVAK Đoković i Stefanos Cicipas igraju u finalu Australijan opena. Novak, u svom desetom (devet pređašnjih osvojio) , a Cicipas, u pohodu na svoj prvi trofej. Ulog je u toliko veći što pobednik takođe dolazi do prvog mesta na ATP listi.

EPA Novak Đoković i Stefanos Cicipas igrali su već u finalu grend slema - te 2021. godine Grk je bio tako blizu, a ipak, tako daleko od titule. Poveo je 2:0 u setovima, a na kraju ipak izgubio 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) Sretali su se Srbin i Grk na turu do sada 12 puta, s tim da Novak vodi 10:2, uz to, dobio je devet poslednjih susreta. Treba podsetiti na to da je Cicipas obe pobede nad Noletom ostvario na tvrdoj podlozi. Kompletnu istoriju njihovih duela