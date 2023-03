Alkaras u polufinalu Majamija, Ribakina u finalu

Španac će u polufinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera

Španac Karlos Alakras plasirao se u polufinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio 10. igrača sveta Tejlora Frica posle dva seta, 6:4, 6:2. Prvi igrač sveta pobedio je posle sat i 19 minuta. On je tri puta oduzeo servis Fricu, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk. 'The only person in the Hard Rock Stadium that knew this was coming' @carlosalcaraz #MiamiOpen pic.twitter.com/ZverypZYUL Mladi Španac sada ima 18 pobeda i poraz u 2023. godini. On će u polufinalu