Dalas se istopio u vrelini Majamija, Luki Dončiću doveden u pitanje plasman u plej-in!

Dalas je "izgoreo" u vrelini Majamija, porazom od 122:129 od Hitsa izgubili su teoretske šanse da se nađu u plej-ofu Zapada, teško će do sedmog i osmog mesta, a pitanje je mogu li i u plej-in! Dalas do kraja gostuje Atlanti, dočekuje Sakramento, Čikago i San Antonio.

Uzalud je Luka Dončić isporučio 42 poena (25/17 šut, 6/2 za tri, 10 sk, 8 as), kad njegov tima ima samo još dvojicu igrača u poslednjih 15-tak mečeva: Tima Hardeveja (31 poen, 10/6 za tri, 6 sk, 7 as) i Kajrija Irvinga (23 poena, 8 as). Njih trojica su ubacili 96 od 122 poena, ali su ubeležili 41. poraz u sezoni, četiri meča pre kraja nalaze se na 11. mestu, sa porazom više od Oklahome, dva od Minesote i Los Anđeles Lejkersa. "Naša defanziva nije dobra, nismo mogli