Rus je to... Danil Medvedev uradio neverovatnu stvar

RUSKI teniser Danil Medvedev pokorio ja Majami i došao do 19. titule u karijeri, već četvrte ove sezone. A, jedna neverovatna zanimljivost vezana ja za sve trofeje momka iz Moskve.

Naime, trenutno četvrti igrač sveta svih 19 pehara je podigao u različitim gradovima. Zaista, deluje intersantno to da nigde dva puta nije stizao do trofeja. Medvedev je juče u finalu Majamija pobedio Janika Sinera i na taj način stigao do pete masters titule u karijeri. Podsetimo, on ove sezone briljira. Već je osvojio četiri turnira (Roterdam, Doha, Dubai i Majami), ima i finale Indijan Velsa.