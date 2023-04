Što je dosta, dosta je! Čelsi otpustio Grejema Potera

FUDBALSKI klub Čelsi potvrdio je ove večeri da je Grejem Poter otpušten sa mesta trenera prvog tima.

FOTO: EPA Plavci su na poslednjoj utakmici Premijer lige izgubili od Aston Vile sa 2:0 na svom terenu i to je bila kap koja je prelila čašu. Navijači Čelsija su na toj utakmici okačili transparent na kome je pisalo "što je dosta, dosta je ", aludirajući da bi Poteru trebalo uručiti otkaz, a to su čelnici kluba i uradili. Poter je na klupu Čelsija stigao osmog septembra, što znači da je na klupi ekipe iz Londona proveo nepunih sedam meseci. Za to vreme nije uspeo da