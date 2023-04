Nole opet gleda Partizan

Košarkaši Partizana večeras gostuju Monaku u pretposlednjem kolu regularnog dela Evrolige, a na tribinama se nalazi i Novak Đoković.

Kao što je poznato, Đoković živi u Monte Karlu, pa je gostovanje crno-belih iskoristio da uživo pogleda još jedan evroligaški meč. Podsetimo, Partizan će se plasirati u plej-of ukoliko pobedi večeras... da li će Novak biti taličan? Novak #Djokovic watching basketball match between Partizan and Monaco in Monte Carlo. pic.twitter.com/yEg21wmpJ8