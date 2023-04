Vladimir Jugović za Index: Titula iz Barija je bio splet okolnosti, Arkanov čovek mi je skratio karijeru

Jedan od najboljih srpskih fudbalera svih vremena Vladimir Jugović dao je Intervju za zagrebački portal Index u kojem je govorio o svojoj karijeri, uz poseban osvrt na titulu šampiona Evrope koju je Crvena zvezda osvojila 1991. u Bariju.

Bivši reprezentativac Srbije rekao je, između ostalog, da je osvajanje pehara pobednika Kupa šampiona Crvene zvezde bio splet okolnosti, a ne rezultat planskog rada čelnika kluba. – Znaš kako ja gledam na to? Kad se napravi jedan veliki rezultat, onda se čitava priča romansira. Čitav taj uspeh Zvezde danas se romansira. Po meni je u pitanju bio samo splet raznih okolnosti, puno više nego što je nešto bilo planirano i građeno. No, to je samo moje mišljenje. Je li