Eštoril - Dominantni Kecmanović u finalu!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale turnira Eštorilu.

On je u polufinalu bio bolji od Italijana Marka Čekinatoa sa 2:0, po setovima 6:3, 6:1, a meč je trajao sat i osam minuta. Od početka do kraja pitao se Srbin na ovom meču. Prvi brejk Kecmanović je načinio u petom gemu, a još jedan u devetom za prednost od 1:0. Sjajno je naš teniser nastavio u drugom setu, stigao do brejka već na startu i poveo sa 3:0. Usledio je još jedan brejk u šestom gemu drugog seta za ogromnih 5:1. U narednom gemu Kecmanović je servirao za