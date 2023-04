Fudbaler Reala Valverde posle utakmice fizički napao Baenu iz Viljareala

Fudbaler Reala Federiko Valverde napao je u subotu uveče u Madridu Aleksa Baenu iz Viljareala posle utakmice dva tima u La Ligi koja je okončana pobedom "žute podmornice" 3:2, javljaju španski mediji.

Urugvajski vezista je, kako tvrde dobro upućeni mediji, reagovao pesnicama zbog psovki koje mu je Baena uputio tokom utakmice, a koje se tiču njegovog nerođenog deteta. Valverde je posle meča sačekao Španca ispred autobusa na parkingu stadiona Santjago Bernabeu, kako bi tražio od njega da ponovi ono što je rekao, posle čega ga je napao, a u Viljarealu kažu i da ga udario. Umešali su se i ostali pristuni, pa se ubrzo sve završilo.