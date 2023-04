U NBA ligi pao novi rekord (VIDEO)

Košarkaši Golden Stejta u poslednjoj utakmici ligaškog dela sezone gostuju Portlandu, a u prvoj četvrtini postavili su rekord po broju postignutih poena.

Voriorsi su za 12 minuta upisali neverovatnih 55 poena što nikome ranije u istoriji NBA lige nije pošto za rukom, prenosi SK. I to nije sve. Branilac titule je u uvodnoj deonici pogodio čak 12 trojki i tako izjednačili rekord takmičenja. It's Official 🔥 Klay is the third player in NBA history to reach 300 threes in a single season. pic.twitter.com/jQ1ErSZ5s9 — Golden State Warriors (@warriors) April 9, 2023 Klej Tompson je podogio pet šuteva van linije 7.25 metara