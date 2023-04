Obradović ljut na pojedine igrače: Ko se ne trudi u odbrani neće dobijati minutažu

Trener Partizana Željko Obradović rekao je posle meča 25. kola ABA lige u kojem je njegov tim pobedio Igokeu sa 89:74 da nije zadovoljan kako neki njegovi igrači igraju odbranu. – Igra na mahove neće biti dovoljna u Zadru i Podgorici.

Moramo da igramo koncentrisano 40 minuta. Pokušavam da rasporedim minutažu i treba i to gledati. Na početku treće četvrtine smo primili osam poena i to sve na polaganje i onda sam napravio izmene i onda je ta petorka do kraja primila samo pet poena. Tu sve počinje i završava se. To će biti kriterijum, ko igra odbranu kao što je bilo i do sad u svim ozbiljnim utakmicama – rekao je Obradović, a zatim dodao: – Probam da dajem šansu svima, svi se trude, svi treniraju,