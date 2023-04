Prvo prekinut meč Čukarički – Partizan zbog nereda na tribinama, a zatim i pomeren za sredu (VIDEO)

Utakmica Super lige Srbije između fudbalera Čukaričkog i Partizana na Banovom brdu prekunuta je danas zbog ubacivanja baklji na teren.

Pristalice crno-belih su u uvodnih 17 minuta utakmice izazvali četiri prekida ubacivanjem baklji na teren, nakon čega je glavni arbitar Milan Mitić odlučio da igrače povuče sa terena. Kako ovakav haos niko nije očekivao, meč je pomeren i igraće se u sredu od 18 časova. Meč 30. kola Superlige fudbaleri Čukaričkog i Partizana nastaviće pred praznim tribinama stadiona na Banovom brdu. 11.04.2023🇷🇸Grobari (Partizan) fight right now with police on away game against