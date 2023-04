Jokić: Porter prelomio meč, sad očekujemo agresivne Vulvse

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić nahvalio je saigrače posle pobede nad Minesotom 122:113 za vođstvo 2-0 u seriji prve runde plej-ofa zapadne konferencije NBA.

Jokić je odigrao još jedan odličan meč – 29 poena (10-19 iz igre) i po 9 skokova i asistencija, piše Sport Klub. Bilo je neizvesnije nego u prvom meču, ali je pitanje pobednika rešeno trojkom Mareja za plus deset na nešto više od tri minuta do kraja. Prethodno su Nagetsi stvorili veliku prednost na poluvremenu, ali došlo je do opuštanja i u trećem periodu su primili čak 40 poena, čime se Minesota potpuno vratila u igru. „Bila je to samo jedna loša četvrtina,