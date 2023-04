Nadal saopštio loše vesti: Odustao od Madrida i ponovo zabrinuo navijače

Nastavljaju se problemi. Rafael Nadal neće nastupiti na mastersu u Madridu koji će biti održan od 26. aprila do 7. maja. Španski as se još nije oporavio od povrede trbušnog mišića koju je zaradio na Australijan openu na kome je doživeo poraz od Makenzi Mekdonald u drugom kolu. „Prošlo je dosta vremena otkako sam direktno komunicirao sa vama. Bilo je to teških nekoliko nedelja i meseci. Kao što znate, pretrpeo sam tešku povredu u Australiji. U početku je trebalo da