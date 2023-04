Rubljov: Bila bi mi čast da mi Đoković bude trener

BANjALUKA - Ruski teniser Andrej Rubljov je danas, posle pobede nad Peruancem Huanom Pablom Variljasom, rekao za sajt Srpska open da bi mu bila čast da mu jednog dana Novak Đoković bude trener. "Nemam dovoljno novca da platim Novaka.

Ali, bila bi mi čast da mi on bude trener. To bi bilo nerealno, ukoliko bi podelio pola iskustva sa mnom", objasnio je Rubljov. Osvajač Mastersa u Monte Karlu je rekao da je veoma zahvalan direktoru turnira Đorđu Đokoviću. "Hvala Đokovićevom bratu Đorđu, mnogo mi je pomogao u dolasku iz Nice u Banjaluku. Nisam to očekivao i zahvalan sam mu na tome. U ponedeljak sam odmarao, u utorak sam trenirao malo, u sredu malo više, a danas sam igrao dosta dobro. Nisam očekivao