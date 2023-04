Štutgart: Kraj za Donu Vekić

Hrvatska teniserka Dona Vekić zaustavljena je u četvrtak u osmini finala teniskog WTA turnira u Štutgartu, bolja od nje je nakon dva sata i 23 minute bila Čehinja Karolina Pliškova, koja je slavila sa 2:1 (2:6, 7:6, 6:7).

Pliškova je prvi set dobila posle 26 minuta igre i nakon što je hrvatskoj teniserki uzela servis tri puta. U drugom setu su obe igračice gubile svoj servis po dva puta, a Vekić je kod vođstva 4-3 bila na svom servisu i imala je priliku da poveća prednost na 5-3, no Čehinja je povela 40-0 i to je prednost koju nije mogla da stigne. Pliškova je nakon toga na svom servisu povela 40-15, ali je Vekić je stigla do 40-40. Međutim, češka teniserka ipak je osvojila gem za