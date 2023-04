Đoković izgubio od Lajovića u četvrtfinalu turnira Srpska open

Dušan Lajović plasirao se u polufinale ATP turnira Srpska open nakon pobede nad prvim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Lajović je slavio rezultatom 6:4, 7:6. Uspeo je Lajović da izvuče prvi gem bez brejk šanse za Đokovića iako se igralo na razliku, da bi već u trećem gemu sam došao do brejk lopte i poveo 2:1. U naredna tri gema Đoković je imao ukupno sedam brejk lopti, ali je Lajović držao prednost sve do osmog gema kada je Đoković uspeo da se vrati u set. Ali, samo na kratko jer je Lajović ponovo došao do brejka i poveo 5:4. Spasio je Lajović još tri brejk lopte u gemu u kome je