Šta može Partizan protiv Real Madrida i da li će Željko Obradović biti taj „faktor iks“?

Košarkaši Partizana će u utorak 25. aprila od 20:45 časova tražiti prvu šansu za brejk u plej ofu Evrolige.

To je definitivno lakše reći nego uraditi, ali ako je neko kadar da savlada veliki Real u „Vizink Centru“ onda je to svakako beogradski Partizan. Crno-beli imaju mnogo aduta pred ključne borbe za odlazak na fajnal for. Najpre, nalaze se u sjajnoj seriji rezultata i isti ovaj Real su nedavno porazili u Beogradu rezultatom 104:90. Uz to, jedan od najboljih košarkaških stručnjaka na svetu sedi upravo na klupi Partizana i on je glavni razlog ovakvog Partizanovog uspeha