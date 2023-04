Tripl-dabl maestra Nikole, Bogdan sjajan (foto, video)

Denver pobedio Minesotu, Atlanta bolja od Bostona

Košarkaši Denvera savladali su ekipu Minesote rezultatom 120:111 i tako došli do treće pobede u prvoj rundi plej-ofa NBA lige. Tim iz Kolorada je do pobede vodio srpski košarkaš Nikola Jokić sa 20 poena, 11 skokova i 12 asistencija, dok je Majkl Porter Junior dodao 25 poena i devet skokova. U poraženoj ekipi istakao se Entoni Edvards sa 36 poena, sedam skokova i pet asistencija. Košarkaši Atlante pobedili su kod kuće ekipu Bostona 130:122 i tako došli do prve