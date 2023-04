Nove medalje za Srbiju: Tibilov i Kadžaja osvojili bronze na Evropskom prvenstvu u rvanju

RVAČKA reprezentacija Srbije osvojila je još dve medalje u grčko-rimskom stilu na Evropskom prvenstvu u Zagrebu, saopštio je večeras RSS.

Foto: EPA-EFE/Tibor Illyes Bronzanim odličjem okitili su se Georgi Tibilov u kategoriji do 60 kilograma i Mihail Kadžaja u kategoriji do 97 kilograma. Tibilov je u odlučujućoj borbi za treće mesto pobedio Kerema Kamala iz Turske sa 7:3 i pokazao da je novi ozbiljan protivnik u svojoj kategoriji. Sa druge strane Miahil Kadžaja u meču za bronzu, u neizvesnoj borbi do poslednjeg trenutka, bio je bolji od Nikoloza Kakelašvilija iz Italije. Srpska rvačka reprezentacija