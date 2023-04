Džimi Batler i Lebron Džejms za istoriju, Majami i Lejkersi pred plasmanom u polufinale

Majami i Lejkeri su pred polufinalima u svojim konferencijama, uz istorijske partije Džimija Batlera i Lebrona Džejmsa.

As Majamija je postigao čak 56 poena protiv Milvokija 119:114, dok je zvezda Lejkersa pogodio u poslednjoj sekundi za produžetak, a zatim uzeo meru Majamiju 117:111 (104:104) uz dabl-dabl od "plus 20". Vratio se Janis Adetokunbo u tim Milvokija, ali to nije bilo dovoljno da se zaustave Majami i Džimi Batler. Najbolji igrač Hitsa je ubacio 56 poena (28/19 šut, 8/3 za tri, 18/15 bacanja, 9 sk), što je četvrti učinak u plej-ofu u istoriji za vođstvo u seriji od 3:1.