Evroliga objavila novi snimak Panterove trojke i kako je izgledalo veliko slavlje crno-belih!

Košarkaški događaj dana je pobeda Partizana nad Realom u Madridu na startu četvrtfinalne serije plej-ofa Evrolige, a trenutak odluke bila je trojka Kevina Pantera na 0.4 sekunde do kraja, kada je postavio konačnih 89:87.

Snimak tog Panterovog pobedonosnog koša večeras je preplavio društvene mreže, a Evroliga je objavila i snimak iz drugog ugla, sa samog terena. Takođe, možete da vidite i veliko slavlje koje je zatim usledilo, a obratite pažnju i kako je reagovala klupa Partizana na čelu sa trenerom Obradovićem u trenutku kada Panter pogađa koš odluke. - THAT’S A GAME WINNER🔥💥👀 @PartizanBC take Game 1 after a last-second shot from @KPJunior_ 🎯 pic.twitter.com/5fWM37qBNJ