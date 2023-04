(VIDEO) Trener Real Madrida otkrio da li će Tavares igrati protiv Partizana

Trener Real Madrida Ćus Mateo rekao je novinarima da jedan od najefikasnijih igrača te ekipe Edi Tavares večeras neće igrati utakmicu protiv Partizana. „Situacija nije dobra.

Edi neće biti u timu“, rekao je Mateo. Centar Real Madrida Tavares doživeo je povredu tokom prvog poluvremena protiv Partizana, nakon čega se do kraja utakmice nije vratio na parket. Halu napustio sa zavojem oko noge, a do sada nije bilo poznato da li će moći da pomogne svojoj ekipi u drugoj utakmici protiv crno-belih. Coach Mateo updates on the injuries? pic.twitter.com/4POPbIgabp — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2023 Da podsetimo, u prvoj