VIDEO Jedna od najvećih senzacija u istoriji NBA: Najbolji tim lige eliminisan, Adetokumbo već završio sezonu

Ključ najveće senzacije u NBA plej-ofu ove godine i jedne od većih u istoriji staje u samo dve reči - Džimi Batler.

Svi ljubitelji košarke su dobro upamtili reakciju Nikole Jovića nakon što je video da je Džimi Batler na prethodnom meču postigao 51 poen (kasnije stigao do 56 što je rekord Majamija). Ovog puta je Batler brojao do 42, a nakon produžetka je Majami, osmi tim Istoka, uspeo da eliminiše najbolji klub tokom ligaškog dela sezone sa 128:126. Majami je postao šesti timu u istoriji koji je sa osmog mesta izbacio prvoplasiranu ekipu, a poslednji put se to desilo kada je