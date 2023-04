"Musa da bude suspendovan zbog simuliranja, kao da je fudbaler"

Dosta komentara posle utakmice Real Madrida i Partizana, druge u okviru plej-ofa za plasman na F4, a razlog je jasan - tuča koja se desila pred kraj utakmice.

Jedan od onih koji su najviše komentarisali tuču bio je nekadašnji evroligaški košarkaš, Malkolm Dilejni, koji je posebno komentarisao Jabuselea, ali i Džanana Musu. Musa je u jednom trenutku pao na parket kao pokošen, zbog čega je doživeo veliki broj kritika i negativnih komentara. Jedan od njih jeste i Dilejnijev. "Broj 31 treba da bude suspendovan takođe, zbog simuliranja kao fudbaler. Nije mu ništa", napisao je on na Tviteru. 31 should be suspended too for