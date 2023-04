Lajović nastavio sa pobedama: Srpski teniser sjajno počeo učešće u Madridu

DOŠAO je Dušan Lajović pun samopouzdanja u Madrid i nastavio je sa sjajnim igrama i u prestonici Španije. On je u prvom kolu mastersa pobedio Džejsona Kublera sa 6:3, 6:3.

Foto: EPA-EFE/CHEMA MOYA Srpski teniser je prošle nedelje osvojio turnir u Banjaluci i u istom ritmu je nastavio i na nadmetanju iz serije 1000. Trenutno 40. igrač sveta je idealno počeo meč, odmah je došao do brejka i tu rano stečenu prednost je sačuvao do kraja prvog seta. U drugom delu duela vodila se velika borba do sedmog gema kada je Lajović rivalu oduzeo servis, potom je to uradio još jednom i trijumfovao posle jednog sata i 24 minuta. Koliko je Duci bio