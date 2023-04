Srbija izbegla senzaciju: Rukometaši u finišu meča pobedili Finsku

RUKOMETAŠI Srbije pobedili su teže nego što se očekivalo Finsku u gostima sa 29:30 (17:14) u petom kolu druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Foto: RSS Nije ovaj meč za izabranike Tonija Đerone imao preveliki značaj, pošto su ranije obezbedili plasman šampionat Evrope. Možda su zbog toga nije bilo prevelike motivacije, no najvažnije je da nisu dozvolili iznenađenje. Srbija je bila nadomak poraza, ali trgli su se naši momci i u poslednjih deset minuta uspeli da nadoknade četiri gola minusa i dođu do trijumfa. "Orlovi" su do pobede došli u poslednjem napadu koji je pogotkom rešio Vukašin Vorkapić. Našu