Rukometaši Srbije pobedili Slovačku na kraju kvalifikacija za EP

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Novom Sadu Slovačku sa 37:26 (19:13), u poslednjoj utakmici u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.Srpski tim predvodili su Bogdan Radivojević, Nemanja Ilić i Dragan Pešmalbek sa po šest golova. Vukašin Vorkapić postigao je četiri, a po tri pogotka dodali su Uroš Borzaš, Uroš Kojadinović i Mijajlo Marsenić.

U ekipi Slovačke Tomaš Urban bio je najefikasniji sa sedam golova. Po tri gola dodali su Jakub Prokop, Martin Slaninka i Juraj Brijatka.

Srbija je ranije obezbedila plasman na Evropsko prvenstvo, a takmičenje u kvalifikacijama u Grupi 2 završila je na drugom mestu sa 10 bodova, koliko ima i prvoplasirana Norveška, koja je takođe prošla.

Slovačka ima dva boda na trećem mestu, a dva boda ima i poslednjeplasirana Finska.

Selektor Srbije Toni Đerona rekao je da je bilo važno pobedom završiti kvalifikacije.

"Za psihičku pripremu bilo je važno pobedom završiti kvalifikaciju i uz dužno poštovanje protivnika, pokazati ko je favorit. Posle utakmice kakvu smo odigrali u Finskoj, pobediti Slovačku 11 razlike nije mala stvar i čestitao bih momcima na svemu što su večeras prikazali u sjajnoj atmosferi. Bilo je važno da ne prestanemo da trčimo, da igramo svih 60 minuta jer ako želimo da se nadmećemo sa jednom Nemačkom ili Norveškom, za to moramo biti spremni", naveo je Đerona, preneo je sajt Saveza.

Srpski reprezentativac Dragan Pešmalbek rekao je da je večerašnja utakmica priprema za Evropsko prvenstvo.

"Bez obzira na to što smo se već kvalifikovali, uvek moramo da igramo na najvišem nivou. Ovo je bila priprema za sve što nas čeka u januaru i zato smo morali da damo gas i da eliminišemo oscilacije iz utakmice sa Finskom. Uvek je prelepo igrati pred svojom publikom i to me je činilo posebno motivisanim, kao i ostatak ekipe", dodao je Pešmalbek.

Evropsko prvenstvo održaće se od 10. do 28. januara 2024. godine u Nemačkoj.

