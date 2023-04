Alkaraz u osmini finala mastersa u Madridu

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, pošto je pobedio 32. igrača sveta Grigora Dimitrova iz Bugarske posle dva seta, 6:2, 7:5.

Branilac titule u Madridu, Španac Alkaraz, pobedio je Dimitrova posle borbe koja je trajala sat i 32 minuta. Drugi teniser sveta je u prvom setu napravio dva brejka i bez većih problema došao do vođstva. U drugom setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do šestog kada je Dimitrov oduzeo servis Alkarazu i poveo sa 4:2. Mladi Španac je odmah u narednom gemu vratio brejk za 3:4. Teniseri su posle toga bili sigurni u gemovima u kojima su servirali sve do