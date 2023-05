Danil Medvedev ”upisao” 300. pobedu

Medvedev u osmini finala turnira u Madridu, dalje prošao i Karacev

Plasman u osminu finala mastersa u Madridu obezbedio je treći teniser sveta, Rus Danil Medvedev koji je bio bolji od sunarodnika Aleksandera Ševčenka sa 4:6, 6:1, 7:5. Rusu je ovo bila 300 pobeda u karijeri. 3⃣0⃣0⃣ ATP career wins ✨ @DaniilMedwed has reached a milestone at the #MMOPEN, after defeating Shevchenko in the third round, 4-6, 6-1, 7-5. pic.twitter.com/8DcyQEAGmP Njegov naredni rival biće još jedan ruski teniser, Aslan Karacev koji je bio bolji od