Sakramento poklekao u majstorici, Kari stao na 50 (video)

Golden Stejt slavio u sedmom meču i izbacio Kingse

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Sakramento u gostima sa 120:100 u sedmom meču četvrtfinala Zapadne konferencije NBA lige. Posle trijumfa u majstorici Voriorse u polufinalu Zapada očekuje duel sa Los Anđeles Lejkersima. U taboru aktuelnih šampiona blistao je maestro Stef Kari sa 50 poena, osam skokova i šest asistencija. CURRY TO THE RECORD BOOKS. MOST POINTS EVER IN A GAME 7. 50 POINTS. 7 TRIPLES. CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k Endru Vigins je