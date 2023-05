Meloun: Znam šta motiviše Jokića (video)

Trener Denvera posle pbede nad Finiksom otkrio šta je pokretačka snaga njegovog tima

Majk Meloun, kao i svi u Denveru, ima mnogor azloga za zadovoljstvo posle starta polufinalne serije Zapadne konferencije. Nagetsi vode sa 2-0. Posle drugog trijumfa Meloun je otkrio šta je pokretačka snaga Denvera: - Znam šta motiviše Jokića, mene i ostatak ekipe u svlačionici. To je želja da pokušamo da osvojimo prvi šampionski trofej u istoriji Denvera. pic.twitter.com/VBZa3LiJPj "I know what motivates Nikola Jokic, myself, and the rest of the guys in that locker