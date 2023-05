Pred Partizanom nova "meč lopta", u sledeći meč sa Realom ulaze jači za Lesora

Košarkaši Partizana propustili su sinoć prvu šansu za plasman na Fajnal-for Evrolige, jer su izgubili u Beogradu od Real Madrida rezultatom 82:80.

Rezultat u pobedama je sada 2:1, a Partizan će još jednu "meč loptu" imati u četvrtak, kada se ponovo sastaje sa Realom u Beogradu. "Nismo imali ekstra-pas... to nas krasi kao tim, ali nismo to imali. Igrali smo usporeno. Poslednji posed je bio neki kontakt, ne bih to komentarisao... nad Danteom, ali ne bih sad o tome. Veoma sam ponosan na naše ljude. Svi su očekivali ovu utakmicu, svi su očekivali da čuju komentare... Na kraju se ništa nije desilo. Igrali smo