Mateo: Povreda Gabrijela Deka ne izgleda dobro

Trener Reala Ćus Mateo bio je vidno zadovoljan nakon drugog trijumfa svoje ekipe u Beogradu – ovoga puta rezultatom 85:78.

Sada je rezultat u seriji 2:2, a odlučujuća utakmica se igra 10. maja od 21 sat u „Vizing centru“. „Prvo, žao mi je žrtava u školi u Beogradu, moram to da kažem jer je ovo tužan dan za Srbiju, ali i za Španiju, pošto su to su najgore stvari koje mogu da se dese. Što se tiče same utakmice, igrali smo konstantno u prvoj četvrtini, znali smo da su igrači Partizana “fajteri” i da će se vratiti, što su i uradili. Uspeli smo da igramo dobru odbranu, nije bilo lako