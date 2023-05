Napulj je ovo čekao još od maradone: Napoli je šampion Italije posle 33 godine (video)

NAPULj je na nogama. Napoli je šampion Italije i to posle 33 godine. Poslednji koji je radost doneo ovom klubu bio je legendari Dijego Armando Maradona, a sada su to uradili Viktor Osimen, Kviča Kvaratskelija i drugi...

Foto: EPA-EFE/ETTORE GRIFFONI Napolitanci su kao gosti remizirali protiv Udeneza sa 1:1, ali to je bilo dovoljno timu Lučana Spaletija da osvoji treće Skudeto u istoriji. Pokušao je domaćin da pokvari slavlje Napoliju i dobro je počelo po njih. Slovenac Sandi Lovrić je u 13. minutu savladao Aleksa Mereta. Pokušavali su gosti na sve načine da dođu do izjednačenja, ali to nisu uspeli da urade u prvih 45 minuta. Ipak, još više su pojačali u nastavku utakmici i do