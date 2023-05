Duljaj: Ekipa nije poletela posle pobede, kadrovski problemi pred Novi Pazar

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da je važno da njegova ekipa "nije poletela" posle pobede protiv TSC-a i da dobro radi, kao i da pred predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Novog Pazara ima kadrovskih problema.

"Ova utakmica dolazi za njih u nezgodnom trenutku, ovo im je peti trener u ovoj sezoni, pa je teško ukloptiti se u sistem kada se toliko menja trener. Ima par igrača koji su igrali u Partizanu i imaće veliku motivaciju da se pokažu. Mnogo bivših igrača je po nas bilo kobno. Ono što je važno je da moji igrači posle utakmice protiv TSC-a nisu pleteli, čvrsto stoje na zemlji, odlično treniraju", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u ponedeljak od 20 časova na svom terenu protiv Novog Pazara, utakmicu 34. kola Super lige Srbije. Stadion u Humskoj biće zatvoren za gledaoce, posle kazne koju je Partizan dobio zbog nereda njegovih navijača na utakmici protiv Čukaričkog.

Partizan je u prošlom kolu pobedio drugoplasirani TSC sa 3:1 u Bačkoj Topoli, a pre toga odigrao je 0:0 protiv Crvene zvezde, koja je odbranila titulu.

"Možemo da budemo zadovoljni sa ta četiri boda, ali mene više raduje igra koju smo pokazali pored pobede i tog nerešenog rezultata. Pokazali smo da možemo da budemo disciplinovani, da radimo i igramo kako želim. To je dugačak proces, nije lako, ali mislim da igrači polako shvataju šta tražim od njih", naveo je Duljaj.

On je rekao da ima mnogo problema sa sastavom, pošto zbog žutih kartona neće igrati Nemanja Jović, Slobodan Urošević i Siniša Saničanin. Neizvestan je nastup Kvinsija Meniga pošto je duže bio povređen, a u subotu je Samed Baždar obnovio povredu zgloba.

"Čekam da se završi današnji trening da bih mogao da vidim na koga mogu da računam. Moraću da razmislim o opcijama, nemam ih mnogo. Videćemo šta mi ostaje, nije alibi, takva je situacija", dodao je trener crno-belih.

On je rekao i da je šteta što Jović neće igrati, pošto je ušao u odličan ritam, dobro radi i postigao je gol u prošlom kolu, koji je, kako je naveo, nagrada za odličan rad.

Prethodnih dana pojačao se sukob između rukovodstva Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, koji želi da istupi iz društva.

Na pitanje da li to opterećuje igrače, Duljaj je rekao da oni postavljaju pitanja, ali da im on uvek kaže da "troši energiju samo na stvari na koje može da utiče, a to je teren".

Uoči utakmice Partizan je četvrti na tabeli sa 61 bodom, a Novi Pazar zauzima šesto mesto sa 50 bodova.

(Beta, 05.07.2023)