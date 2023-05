Marej osvojio čelendžer u Francuskoj

Britanski teniser Endi Marej osvojio je danas čelendžer u Eks an Provansu, pošto je u finalu pobedio 17. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle preokreta u tri seta, 2:6, 6:1, 6:2.

Marej, 52. teniser sveta, pobedio je posle nešto manje od dva sata. Pol je dobro počeo meč, napravio je dva brejka u prvom setu i poveo. Trostruki grend slem šampion je posle toga popravio igru, u naredna dva seta napravio je četiri brejka i prepustio protivniku ukupno tri gema. To je prva titula u singlu za Mareja od 2019. godine, a prvi trofej na čelendžeru od 2005. On je za takmičenje na ovom čelendžeru dobio specijalnu pozivnicu organizatora. To je bilo njegovo