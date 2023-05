Tuča navijača Real Madrida u Španiji: Veliki incidenti pred finale Kupa Kralja

PRED utakmicu finala Kupa Španije između Real Madrida i Osasune na stadionu "La Kartuha" došlo je do tuče navijača dva kluba.

FOTO: Printskrin/Tviter/MikaelMadridista Nakon naizgled mirnog poslepodneva u kafićima u blizini stadiona, gde su se nalazili navijači Reala, došlo je do upada pristalica Osasune, posle čega su počele da lete stolice i sav inventar na sve strane. Bilo je tu dosta razbijenih glava, došlo je do oštrog sukoba, a neki navijači Reala počeli su da beže kako ne bi izvukli deblji kraj. 🚨 Real Madrid Ultras & Osasuna Ultras are fighting. pic.twitter.com/XaxXaPLOou — Mikael