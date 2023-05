Majami i Lejkersi na korak do finala konferencija u NBA ligi

Košarkaši Majamija poveli su sa 3:1 u polufinalu Istočne konferencije NBA lige, pošto su noćas na svom terenu pobedili Njujork Nikse sa 109:101.

Niksi su u samo dva navrata u završnici prve četvrtine vodili, a Majami je do prve dvocifrene prednosti stigao krajem druge deonice. Majami je u poslednjoj četvrtini od prvih 15 šuteva promašio 12, ali Niksi to nisu uspeli da iskoriste i osetnije smanje razliku. Gosti su posle slobodnih bacanja Džejlena Bransona četiri minuta i 40 sekundi pre kraja prišli na šest poena razlike (99:93), ali je domaći tim do kraja sačuvao prednost i došao na korak do finala