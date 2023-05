FOTO Zbog Jokića počela pobuna na mrežama: Navijači i novinari besni zbog jedne stvari koja nedostaje u NBA saopštenju

Ni nakon što je izrečena kazna strasti se nisu smirile.

Nikola Jokić kažnjen je od strane NBA lige sa 25.000 dolara zbog kontakta sa jednim navijačem iz prvog reda. Iako je on po zanimanju vlasnik Finiks Sansa Met Išbija, kada se nalazi u dvorani ima funkciju samo navijača. Jokić je pokušao da dođe do lopte što pre i da započne akciju Denvera, ali je vlasnik sklonio loptu. Kada ga je Jokić dodirnuo laktom on je teatralno pao na stolicu. Plašili su se mnogi da bi Jokić mogao da bude suspendovan, oglasio se i Išbija kako