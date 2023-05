Fernandez: Majstorica sa Partizanom je finale

As Reala smatra da je ključ pobede u odbrani

Rudi Fernandez pred utakmicu je izjavio sa Partizanom da je za španski tim najvažnija stvar da dođu do pobede. - Vraćamo se kući posle dva vezana poraza od njih, ali čitave sezone smo radili za prednost domaćeg terena i uz pomoć šestog igrača sa tribina idemo po pobedu. Jedina važna stvar je pobeda, a motivacija nam je fajnal for. Ne razmišljamo o tome šta bi značilo da se vratimo iz 0-2 i da je to istorijski podvig. Shvatili smo sa kojom dinamikom moramo da se