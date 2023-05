Bajden "presekao"! Novak Đoković definitivno može da igra na US openu!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden danas je ukinuo uredbu o obaveznoj vakcinaciji protiv korona virusa za strane posetioce, što i zvanično znači da će Novak Đoković moći da igra na US openu.

FOTO: AP Bajdenova odluka stupiće zvanično na snagu 12. maja, posle okončanja vanredne situacije koja je uvedena zbog pandemije. Do Otvorenog prvenstva SAD ima još mnogo vremena, a prvi naredni turnir na kome će igrati Novak Đoković počinje ove nedelje i to u glavnom gradu Italije. Kao najbolji teniser sveta, Noće će biti slobodan u prvom kolu, a onda ga čeka izuzetno naporan put do željene odbrane titule. Ako svi favoriti opravdaju očekivanja, u četvrtfinalu bi