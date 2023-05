Egzum nazvao Jabuselea "kretenom" i prokomentarisao: "Ovo je smešno"

Dante Egzum nikada neće prežaliti seriju protiv Real Madrida.

Ako neko smatra da je krajnji ishod nerealan, onda je to on, posebno zbog druge utakmice i svega što se tada dešavalo. "Igrao sam povređen ostatak serije. Imali smo dva suspendovana igrača, naravno da je nama štetila druga utakmica. Ovo je smešno. Njihova izvinjenja. To sve pokazuje kakvi su oni. Držimo naše glave visoko, fokusiraćemo se na AdmiralBet ABA ligu", rekao je Egzum posle meča, a pritom je nazvao Jabuselea i "kretenom". Smatra i da odluka Evrolige nije