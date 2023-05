"Uvek poneka sitnica stane na put": Novak Đoković o gubitku prvog mesta, Rolan Garosu, Karlosu Alkarazu, povredi...

NOVAK Đoković sutra počinje učešće na mastersu u Rimu, turniru na kome brani titulu osvojenu prošle godine kada je u finalu pobedio Stefanosa Cicipasa.

Foto: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI Srpski as će izgubiti prvo mesto na ATP listi, pošto Karlosu Alkarazu beži samo pet bodova i upravo će ga Španac preteći. - Alkaraz će biti broj jedan posle turnira u Rimu. To će biti zasluženo. On igra veoma impresivan tenis - rekao je Đoković na konferenciji pred prvi meč u "večnom gradu". Osvajač 22 grend slem titule je istakao da se oseća dobro, s obzirom na to da je zbog problema sa laktom propustio Madrid. - Sve je to dobro. Uvek