Šampion pao, Lebron odveo Lejkerse na Jokićeve Nagetse

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Golden Stejt kod kuće sa 122:101 i sa 4-2 u pobedama plasirali su se u finale plej-ofa zapadne konferencije NBA, gde će se sastati sa Denver Nagetsima.

Lejkerse je predvodio briljantni Lebron Džejms sa 30 poena (10-14 iz igre) i po 9 skokova i asistencija. Bio je to prvi put od pete utakmice velikog finala 2020. godine da je Džejms ubacio više od 30 poena u plej-ofu. Ostin Rivs imao je 23 poena (7-12 iz igre), 5 skokova i 6 asistencija, Dianđelo Rasel ubacio je 19 poena (7-15 iz igre), a Entoni Dejvis imao je 17 poena (5-9 iz igre), 20 skokova, 3 asistencije i 2 rampe.