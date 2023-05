Majami ispisao istoriju: Hitsi u finalu Istoka

Košarkaši Majami hita savladali su Njujork nikse 96:92 i konačnim rezultatom 4:2 u seriji došli do finala Istočne konferencije. Rival Hitu biće bolji iz duela Filadelfije i Bostona gde će se u noći između nedelje i ponedeljka igrati majstorica.

FOTO: Tanjug/AP Košarkaši Majamija su pobedom nad Niksima stigli do istorijskog uspeha jer su posle baš Njujorka koji je to uspeo 1999. godine postali prvi tim koji je uspeo da sa 8. pozicije stigne do finala konferencije. Niksi su bolje ušli u meč, nakon prve četvrtine vodili su 31:24, a u jednom trenutku imali su i velikih 14 poena prednosti. Ipak od tog trenutka igra ekipe je počela da stagnira, pa je Majami na poluvremenu imao jedan poen prednosti. U nastavku