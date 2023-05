Đere u osmini finala turnira u Rimu: Čileanac Garin pao u tri seta

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, tako što mu je Kristijan Garin iz Čilea predao meč u drugom setu.

To, međutim, ne umanjuje uspeh našeg asa, jer je ubedljivo dobio prvi deo bitke (6:3), a u drugom poveo s 2:1. Šezdesetdrugi reket sveta ključni iskorak ka vođstvu u setovima napravio je sa dva brejka, posle čega je rutinski odigrao ostatak tog dela njihovog trećeg međusobnog susreta u profesionalnim vodama. I u nastavku ga je sve išlo od ruke, ali ipak nije dobio priliku da to do kraja rezultatski dokaže, jer je 79. na ATP listi odlučio da se povuče zbog povrede.